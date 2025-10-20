Владимир Пресняков заявил, что его сын очень изменился после развода

Певец Владимир Пресняков заявил, что его сына Никиту очень сильно изменил развод. Он отметил, что эти изменения произошли в положительную сторону, сообщает Woman.ru .

Этим летом Никита Пресняков и Алена Краснова объявили о разводе. За долгие годы супруги прошли через взлеты и падения, наслаждались светлыми моментами и преодолевали трудности. Казалось, что они никогда не расстанутся. Никита признался, что его подписчики не знают, что именно происходило в семье за 10 лет. Больше он развод не комментировал.

«Я состою из советов, к сожалению. Я его достал уже своими советами. Стараюсь делать так, чтобы он запоминал не словами, а примером. Мы на связи. У него прошел период развода и довольно хорошо. Я переживал, думал, что будет хуже, потому что у меня был плохим этот этап». — сказал Владимир Пресняков.

Он поделился, что его сын после развода стал более взрослым, делает осознанные вещи.

«Я горжусь им, потому что он добрый, очень талантливый и классный. В дела Никиты и его бывшей жены я не лезу», — добавил певец.

