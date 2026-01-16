Владимир Кехман покидает пост худрука Михайловского театра

После почти 19 лет работы Владимир Кехман покидает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте учреждения культуры.

Его назначили гендиректором театра в мае 2007 года. А в 2015 году он занял пост худрука. В 2024 году на сцене Кехман также дебютировал как режиссер, он представил зрителям оперу «Дама с камелиями», в прошлом году выпустил оперы «Богема» и «Пиковая дама».

С 16 января 2026 года исполняющим обязанности художественного руководителя театра стал музыкальный руководитель — главный дирижер Александр Соловьев. В феврале 2019 года он назначен на пост главного дирижера театра, а в июле 2022 года еще стал музыкальным руководителем.

Сейчас Соловьев работает над большинством спектаклей репертуара. Кроме того, он выступает в качестве музыкального руководителя премьер.

