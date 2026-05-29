VK проведет «Фандом Фест» 10–11 октября на «ЦСКА АРЕНЕ»

Фандом Фест ВКонтакте пройдет 10 и 11 октября на площадке ЦСКА АРЕНА в новом формате с разделением по секторам. Билеты поступят в продажу 2 июня, сообщает пресс-служба VK .

Фестиваль, посвященный поп-культуре, в этом году сменил локацию и концепцию. Площадка превратится в арену, где посетители смогут выбрать формат участия — от сидячих мест на трибунах до танцпола, фан-сектора или отдельной ложи.

Общие зоны будут доступны всем гостям независимо от типа билета. В их числе лекторий, фудкорт и экспо-пространства. Для музыкальных шоу, дефиле косплея и k-pop cover dance предусмотрены разные форматы посещения.

Фандом Фест объединяет поклонников игр, аниме, азиатской культуры, сериалов и фильмов, а также музыкальных айдолов. На площадке традиционно откроются тематические зоны, маркет с эксклюзивным мерчем и коллекционными изданиями, а также автограф-сессии с селебрити. Подробную программу организаторы представят позже.

