Визит-центр подмосковного музея-заповедника «Мелихово» выиграл премию «АРХИWOOD 2025»

Визит-центр музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» стал победителем Общероссийской премии «АРХИWOOD 2025» за лучшее архитектурное сооружение из дерева по итогам выбора профессионального жюри в номинации «Общественное сооружение». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Здание визит-центра — входной павильон, через который посетители попадают в музей-заповедник «Мелихово». Архитектурное решение центра отражает идею минимального вмешательства в историческую среду и уникальный ландшафт усадьбы. При входе посетителей приветствует деревянное витражное остекление, повторяющее масштаб и членения окон главного дома Чехова. Деревянный настил перед входом, украшают металлические фигуры зверей и насекомых, созданные по рисункам писателя, которые он часто оставлял на полях своих писем. Внутри центра расположены все необходимые зоны для комфорта посетителей: кассы, сувенирный магазин, кафе, туалеты, а также административные и технические помещения.

Эта награда подчеркивает значимость бережного подхода к сохранению культурного наследия и внедрение современных архитектурных решений, делающих музей-заповедник «Мелихово» еще более привлекательным для гостей.

Авторы проекта:

архитектурное бюро Рождественка: Наринэ Тютчева, Петр Попов, Луиза Киямова, Сергей Кравченко, Илья Пигарев, Ольга Потеева, Екатерина Ефимова;

интерьеры от ООО «CONCEPT bureau»: Альберт Складановский;

мастерплан: Ольга Кувшинская, Дарья Зыбина, Василий Аликберов, Екатерина Рыбина, Андрей Гонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.