Вход в усадьбу в Ленинском округе 22 апреля будет бесплатным в честь дня рождения Ленина

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе 22 апреля 2025 года отметят 155-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В честь этой юбилейной даты вход на территорию усадьбы будет свободным для всех посетителей. Кроме того, здесь начнет работать выставка «Любовь к жизни», посвященная создателю Советского государства. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Выставка познакомит гостей с разными периодами жизни Владимира Ильича от юности до последних дней в усадьбе. Экспозиция будет базироваться, прежде всего, на уникальной коллекции музея-заповедника „Горки Ленинские“, а также на предметах из фондов музея-заповедника „Шушенское“, Государственного центрального музея современной истории России, Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, Историко-культурного музейного комплекса в Разливе. На выставке будут представлены предметы, которые ранее нельзя было увидеть — всего примерно 120 экспонатов», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.

Куратор проекта, главный научный сотрудник музея-заповедника Дмитрий Пальчиков рассказал, что среди экспонатов можно будет увидеть гильзу с крейсера «Аврора», живопись из Шушенского с романтичными образами Владимира Ленина и Надежды Крупской, где пара с цветами в руках в летнем поле ловит лучи заходящего солнца, а также подлинную Ленинскую скамейку, на которой сделаны самые известные фотографии вождя.

Также в ходе мероприятия жители и гости Ленинского городского округа смогут услышать концерт любимой музыки семьи Ульяновых и посмотреть презентацию монографии «Прощальная песнь» Советского проекта». Экспозиция будет открыта для посетителей до 31 августа 2025 года в здании научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина».

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