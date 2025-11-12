сегодня в 15:00

Варнава показала свою трапезу на фоне слухов о нездоровой худобе

Актриса Екатерина Варнава дала ответ на слухи о том, что у нее нездоровая экстремальная худоба. Запись была сделана в неизвестном ресторане, ее публикует « Звездач ».

Сверху на видео есть надпись: «Она все-таки ест». На столе лежат, как минимум, пять блюд.

В одной тарелке салат с лимоном. В другом нечто хлебное. В третьей тарелке - зелень. Четвертое блюдо разобрать не удалось. Все это Варнава запила кофе.

В начале сентября журналистка Алена Блин опубликовала видео с экстремально худой актрисой. Варнава выступала на Лазурном берегу во Франции. Поклонники начали переживать из-за того, что актриса сильно похудела.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.