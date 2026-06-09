«Вареник видно»: пользователи восхитились обтягивающим костюмом Зиверт

Россиянин Альбер разместил в своем блоге видео с поющей на сцене артисткой Юлией Зиверт, на которой был обтягивающий наряд.

Он подчеркнул, что костюм ничего не скрывал.

Многие пользователи возмутились нарядом певицы на сцене, говоря, что ее вид «дешевый и пошлый». Люди спросили, чем это лучше голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

Однако нашлись и те, кто поддержал артистку. Они заявили, что женское тело очень красивое, а в этом нет ничего «мерзкого» или «пошлого». Некоторые назвали ее наряд «душевным костюмчиком» и «шикарным комбезом».

«И что дальше? Для вас это открытие какое-то, что находится между ног у женщины?» — спросил один из комментаторов.

Другой пользователь с юмором отметил, что у певицы «вареник видно!»

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