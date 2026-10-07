В Звенигороде проведут музыкально-поэтический вечер «Музыка души»

Музыкально-поэтический вечер «Музыка души» пройдет 17 октября в 19:00 в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Программа объединит звучание классической гитары и домры с произведениями известных поэтов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Звенигородский государственный музей-заповедник в Одинцовском городском округе 17 октября представит концертную программу «Музыка души». Вечер пройдет в камерном зале музея и объединит художественное чтение с живой инструментальной музыкой.

В программе прозвучат сочинения отечественных и зарубежных композиторов, в том числе Франсиско Тарреги, Витторио Монти, Сергея Рахманинова и Сергея Руднева. Литературную основу вечера составят произведения классиков разных эпох — от лирики Михаила Лермонтова до произведений Роберта Рождественского.

На сцене выступят лауреаты Всероссийских и международных конкурсов: классический гитарист, артист и педагог Николай Иванилов и российская исполнительница на домре Рината Юсупова.

Концерт начнется в 19:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника.

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