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В Звенигороде Подмосковья пройдет лекция об истории изразцового искусства

Лекция «Русский изразец: от печи до современности» состоится 14 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Гостям расскажут об истории и развитии русского изразцового искусства с XIII по XIX век, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Звенигород с его богатым культурным и архитектурным наследием станет площадкой для разговора о традициях отечественной керамики. Слушатели узнают, как зародилось изразцовое искусство на Руси и как менялись технологии производства на протяжении нескольких столетий.

Лекция охватит путь развития ремесла — от простого глиняного кирпича до изысканных узорных украшений храмов и жилых домов. Участникам расскажут об этапах становления мастерства и особенностях декоративного оформления.

Отдельное внимание уделят современному применению изразца, сохранению старинных традиций русской керамики и их развитию в актуальном дизайне и архитектуре.

Начало лекции в 13.00. Возрастное ограничение 12+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.