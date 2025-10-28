В Звенигороде откроется ретроспективная выставка работ Николая Рериха

4 декабря Звенигородский государственный музей-заповедник откроет выставку «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода». Масштабная ретроспектива творчества Николая Рериха (1874-1947) — художника, философа и путешественника — представит 40 живописных работ из коллекции Государственного Русского музея, многие из которых ранее не демонстрировались в Подмосковье. Зрители увидят знаменитые полотна, включая «Весну священную», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», гималайские пейзажи и другие работы мастера. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Эта глубокая и знаковая выставка, представляющая работы Николая Рериха — художника, философа, путешественника и общественного деятеля, — стала продолжением программы плодотворного сотрудничества Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея. Проект не только укрепляет связи между культурными учреждениями, но и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья. После крупных монографических выставок Рериха последних лет экспозиция в Звенигороде представляется камерной, однако, значение ее сложно переоценить. Путь Рериха, его «духовное восхождение» началось с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старых русских городов, в том числе Звенигорода. Здесь он начал свои творческие поиски, и здесь сформировалось его понимание ценности культуры. Поэтому принимать Рериха в Звенигороде очень символично», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Выставка приглашает отправиться по невидимым «ступеням жизни» художника к духовным вершинам его творчества. Видеоинсталляция «небесного Звенигорода» — города будущего, собирательного образа Новой России дополнит впечатления зрителей от выставки.

Чтобы наиболее полно раскрыть наследие мастера, картины будут сопровождаться цитатами из дневников и литературных произведений Николая Рериха.

«Нам хочется обратиться к зрителям с призывом — не бояться мечтать! Красоту и познания всегда сопровождает мечта. Цитируя Николая Константиновича — «Мечтать — это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями». Художник верил, что искусство и культура могут быть основой для построения мира», — рассказала директор музея Елена Кожевникова.

Особое внимание будет уделено этапам творчества Рериха — его путешествиям, исследованиям и роли создателя Международного договора по защите культурных ценностей («Пакт Рериха»), который был подписан в 1935 году. Отдельный раздел будет посвящен театральному искусству в творчестве художника. Театральные декорации Николая Рериха отличались запоминающимися художественными образами природы, в которых соединялись сказочные и поэтические черты.

«Так получается счастливым образом, что слово „Звенигород“ не с лучайно в жизни Рериха, в его осмыслении окружающей действительности, духовных целей, оно неоднократно появляется на его творческом пути. В 1933 году даже появилась его картина с таким названием, которая находится сегодня в музее Николая Рериха в Нью-Йорке, ее мультимедийную репродукцию мы покажем на экспозиции. Это собирательный образ города будущего, города знания и культуры. Николая Рериха называют целым космосом. Его личность многогранна: общественный деятель, мыслитель, философ, художник, археолог, исследователь. Сегодня, когда многие задумываются о смысле, о значении гуманизма в мире, труды Рериха как никогда актуальны, — он был великий гуманист», — поясняет куратор выставки Сергей Кривонденченков.

Начало «пути» художника обусловлено глубоким художественным осмыслением русской истории и наследия русского православия. В 1903–1904 годах Рерих скрупулезно изучал особенности сохранившихся памятников Древней Руси, что послужило началом его созидательной деятельности по защите памятников мировой культуры. После окончания Центрально-Азиатской экспедиции Рерих мечтал построить настоящий Звенигород — центр Новой страны — на Алтае. Однако был возведен не реальный город на земле, а «небесный Звенигород» в творческом воображении художника.

Выставка пройдет в историческом здании Манежа, что добавит особую атмосферу погружения в эпоху. Это уникальная возможность познакомиться с наследием мастера в живописном уголке Подмосковья, тесно связанном с его биографией, и услышать звон колоколов его «небесного Звенигорода».

Звенигородский манеж, Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, 31/2.

4 декабря 2025 года — 24 мая 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.