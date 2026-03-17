В Звенигороде 21 марта пройдет встреча с Вениамином Смеховым

Творческая встреча с актером театра и кино Вениамином Смеховым состоится 21 марта в Культурном центре Л. Орловой в Звенигороде. Артист представит авторскую программу «Ностальгия по настоящему», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вениамин Смехов представит зрителям литературно-музыкальную программу, в которую вошли стихи и воспоминания. Авторский вечер объединит размышления о прошлом и настоящем, а также личные истории из творческой биографии актера.

Смехов был одним из создателей Театра на Таганке, встречался с Дмитрием Шостаковичем, дружил с Петром Фоменко, работал вместе с Владимиром Высоцким и Иннокентием Смоктуновским. В настоящее время артист продолжает выходить на сцену: он занят в спектакле «Последнее лето» Государственного театра наций и постановке «Блэк энд Симпсон» московского театра «Практика».

После завершения встречи гости смогут приобрести книгу Вениамина Смехова с автографом. Начало мероприятия в 19.00, возрастное ограничение 12+. Подробности и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.