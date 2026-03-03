В Жуковском прошел областной конкурс «Хоровой калейдоскоп»

Финал Московского областного открытого конкурса хоровых коллективов «Хоровой калейдоскоп» состоялся 28 февраля в Жуковской детской школе искусств №1. В нем приняли участие 43 коллектива из 17 муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс прошел по пяти номинациям в нескольких возрастных категориях и был посвящен Году единства народов России. Всего в этом году было заявлено 57 коллективов, в финальном этапе на сцене концертного зала ЖДШИ №1 выступили 43 хора.

Участников и гостей поприветствовала заместитель главы города Ольга Алферова. Лауреатами первой степени стали девять коллективов. Дипломы лауреатов второй степени получили 14 коллективов, еще 16 удостоены наград третьей степени.

Конкурс проводится для детей и взрослых — учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, других учебных заведений, а также коллективов культурно-досуговых учреждений. Проект направлен на развитие исполнительского мастерства, обмен опытом и популяризацию хорового искусства.

История «Хорового калейдоскопа» началась в 2004 году по инициативе директора Жуковской детской школы искусств Е. В. Меденцевой при поддержке администрации Жуковского. За это время фестиваль прошел путь от городского до межзонального конкурса, а в 2022 году получил статус Московского областного открытого конкурса.

