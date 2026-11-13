В Жуковском бесплатно покажут конкурсные фильмы студенческого фестиваля ВГИК

В программу вошли игровые, документальные и анимационные фильмы студентов кинематографических, телевизионных и театральных школ со всего мира. Показы рассчитаны на детскую и взрослую аудиторию.

Посетители смогут выступить в роли членов жюри: после просмотра каждому предложат заполнить специальный оценочный лист. Показы пройдут в Центральной городской библиотеке по адресу: улица Советская, 6. Вход бесплатный. Возрастное ограничение — 0+.

Фестиваль ВГИК проводят с 1961 года, а в 1970 году он получил международный статус. С 1998 года его традиционно организуют в октябре и ноябре. Среди прошлых победителей — Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Василий Шукшин, Никита Михалков и Вадим Абдрашитов.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.