В Зарайске проведут фестиваль патриотической песни «Купно за едино»

Областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Купно за едино» пройдет 4 ноября в центре досуга «Победа» в Зарайске. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участники исполнят песни о России, ее истории и защитниках в трех номинациях. «Равнение на знамя Победы» посвящено Великой Отечественной войне и песням 1941–1945 годов. «Родина. Армия. Долг» объединит произведения о подвигах, боевом братстве, стойкости солдат, Афганистане, других «горячих точках» и специальной военной операции. В номинации «Мы в России живем, о России поем» прозвучат гражданско-патриотические песни.

Сначала экспертная комиссия отберет участников по видеозаписям. Обладатели Гран-при, специальных призов и лауреаты фестиваля 2025 года могут пройти в очный этап без прослушивания, выполнив условия подачи заявки. Солисты, дуэты, трио и ансамбли выступят в шести возрастных категориях — от детей 7–10 лет до профессионалов — руководителей вокальных коллективов 36–45 лет. Они исполнят произведения отборочного этапа.

В жюри войдут народная артистка России Елена Горячева, руководившая хормейстерской работой в хоре имени М. Е. Пятницкого в 1969–2017 годах; певица, доцент и заместитель заведующего кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства Ирина Богуцкая; заслуженный работник культуры Московской области Валентин Констанди, руководитель сводного академического хора и группы «Все свои» Московского Губернского колледжа искусств. Все трое — эксперты по присвоению и подтверждению званий «Народный» и «Образцовый» любительским коллективам.

Жюри оценит вокал, сценическую культуру, артистизм, выразительность, художественный образ и соответствие репертуара возрасту. Солистов, дуэты и трио, ансамбли оценят отдельно по возрастным категориям.

Организатор — администрация Зарайска при информационной поддержке регионального министерства культуры и туризма. Адрес: Зарайск, улица Советская, 28а. Программа и порядок выступлений появятся на сайте учреждения и в сообществе ВКонтакте. Справки: +7 (496) 662-54-36.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.