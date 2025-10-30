В Зарайске пройдет третий фестиваль современного искусства

С 17 ноября по 9 января в Зарайске в третий раз пройдет фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка» — одно из ключевых культурных событий Подмосковья. Проект объединяет художников, кураторов, жителей и гостей города, создавая площадку для диалога между историей и современностью, локальной идентичностью и новыми художественными практиками. Проект реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Московской области в сотрудничестве с Московской школой современного искусства (MSCA), сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году «Перезагрузка» поднимает тему возвращения к корням. Фестиваль вслушивается в город, чтобы понять, как он звучит сегодня — в выставках, арт-резиденциях, прогулках, лекциях и встречах. Зарайск становится территорией смыслов, где рождаются новые формы общения между художниками, пространством и временем.

Фестиваль продолжает традицию зимнего арт-фестиваля и демонстрирует, как культура может стать инструментом развития малых городов, точкой роста и объединения местного сообщества.

Главная выставка фестиваля «Дом от погреба до чердака» пройдет с 17 ноября по 9 января будущего года в арт-пространстве «ЦЕХЪ». Кураторы: Михаил Левин и Аксана Прутцкова. В основе выставки — идея австрийского социолога и философа Альфреда Шютца о доме как нулевой точке отсчета, и целой структуре опыта: привычные предметы, еда, запахи, звуки, люди, которых человек называет своими. Название выставки отсылает к книге французского философа Гастона Башляра, где дом — не архитектура, а «первый мир» человека, его укрытие, место для мечтаний и корень воображения.

В экспозиции участвуют более двадцати художников, среди которых Ирина Корина, Леонид Тишков, Ульяна Подкорытова, Михаил Рубанков, Елена Шарганова, Настя Миро и другие. Работы объединены в многослойное художественное пространство — от «погреба» до «чердака», где каждый уровень становится метафорой памяти, быта и внутреннего мира.

Особое внимание в выставочном проекте уделено соучастию гостей, которые смогут оставить истории о своих любимых местах в Зарайске и увидеть подборку чужих маршрутов — от тихих двориков до «точек притяжения». Эти рассказы станут частью экспозиции и городской карты памяти.

Еще до открытия выставки с 27 октября по 30 ноября в Зарайске начала работу арт-резиденция «Зарайск × MSCA» — площадка, объединившая 8 художников. На открытый конкурс поступило более 100 заявок из 26 городов России и Беларуси. Отобранные участники в течение месяца будут знакомиться с городом и его историей, изучать маршруты и местные особенности. Результаты исследования будут представлены итоговой выставкой сразу на двух площадках: в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в Доме Мачтета, усадьбе известного писателя и журналиста начала ХХ века Григория Мачтета. Пространство дома станет своеобразным «хранилищем воспоминаний» города.

«Арт-резиденция — это точка взаимного обогащения: художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции и встречи. Здесь личная оптика автора встречается с «голосом города» — его памятью, маршрутами, ремеслами, звуками и словами», — говорят кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова (MSCA).

В Доме Мачтета будут организованы выставочные проекты.

«Вино из одуванчиков». Кураторы: Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Выставка о памяти и попытке сохранить ускользающее мгновение, вдохновленная романом Рэя Брэдбери. Инсталляции, объекты и звуки становятся сосудами, где хранится личная история и переживание времени.

«Наличники Зарайска». Кураторы: Дарья Хрипунова, Аксана Прутцкова.

Фотовыставка, посвященная деревянной архитектуре Зарайска XIX века. Резные наличники — знаки и орнаменты, через которые «говорят» дома, храня память о мастерах, семьях и традициях. Проект обращается к теме сохранения культурного кода и исчезающей красоты малых городов.

Фестиваль откроется маршрутом «От входа в Дом к общей гостиной», который соединит ключевые точки города — Зарайский кремль, Водонапорную башню, Дом Мачтета и арт-пространство «ЦЕХЪ». Гости во время прогулки услышат истории жителей, станут свидетелями символических действий и получат свой «ключ» — как знак сопричастности городу и искусству.

Особое место в маршруте займет фасад арт-пространства «ЦЕХЪ», где будет представлен проект от Napasio, мультидисциплинарного художника из Зарайска, известного своими работами в стиле стрит-арт, живописи и цифрового искусства. Его работа, отсылающая к сказкам и народным преданиям, превращается в мост между личной памятью и коллективным воображением города.

Завершится день гастрономическим ужином от проекта Applied Ingredients, где блюда станут художественными интерпретациями тем выставки — «Погреб», «Гостиная», «Чердак».

В рамках образовательной и культурной программ фестиваля пройдет более пятидесяти событий: лекции, мастер-классы, воркшопы, семейные и детские активности, лаборатории локальных инициатив.

Программа разработана для разных аудиторий — от профессионального сообщества до жителей города, подростков и семей.

Фестиваль современного искусства «Зарайск. Перезагрузка», проходящий уже в третий раз, становится устойчивой культурной традицией и символом обновления — пространством, где искусство, история и сообщество объединяются в одном общем доме.

