В Зарайске продолжается фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»

30 ноября на городском фестивале современного искусства «Перезагрузка. 2.0», который проходит в Зарайске, запланирована насыщенная культурная программа. Фестиваль торжественно открылся 23 ноября, а некоторые локации заработали еще 18 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Перезагрузка. 2.0» задуман как живой обмен опытом и рефлексией через образование и культурное взаимодействие, где стираются границы между зрителями и художниками. Миссия проекта — объединить людей, дать им возможность проникнуться искусством, учиться ему, работать со своим воображением, вместе создавать что-то новое.

Развитие фестиваля проходит в трех ключевых направлениях: культура, образование и создание сообщества единомышленников. Направление «Культура» представляет искусство не просто предметом наблюдения, но и инструментом самовыражения. Арт-пространство предполагает вовлеченность зрителя в процесс создания произведений, их осмысления и интерпретации. Публика привлекается к коллективному творчеству и таким образом влияет на финальный облик события.

Образование — это основа проекта. Образовательные программы, мастер-классы, лекции насыщены полезными теоретическими и практическими сведениями и материалами. Участие в них дает возможность для профессионального роста и личностного развития.

Проект объединения единомышленников поможет собрать людей в поиске нового и проявить себя, раскрыть свой потенциал, пройти путь личностного и профессионального обновления. Благодаря открытому диалогу и возможности голосовать за темы и форматы встреч проект становится более гибким и близким к потребностям и желаниям каждого.

В программе мероприятия 30 ноября запланированы посещение Дома Мачтета, Зарайского кремля, собора и колокольни. Водонапорная башня станет инсталляцией по мотивам произведений Достоевского, интерпретацией их мыслей и образов. В арт-пространстве на Красноармейской пройдут танцевальные, вокальные и арт-перформансы и выставка.

Центральным событием дня станет лекция «Культурные пространства как драйвер регионального развития. Большой эффект для малых городов», которую прочитает искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов, генеральный директор Третьяковской галереи в 2015–2023 годах Зельфира Трегулова.

Фестиваль «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске ждет гостей до 12 января 2025 года.

Куратор фестиваля — продюсер российских и международных проектов, визионер, performance-практик модуля «Культурный код» в бизнес-школе «Сколково», создатель международной лаборатории смыслов Laboratory АВС Марина Глухова.

Куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства, основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24, автор цикла лекций о современном искусстве в ведущих российских вузах (МГИМО, ВШЭ, Школа Дизайна, Сколково), регулярный спикер международных форумов Полина Аскери.

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