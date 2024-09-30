В возрасте 88 лет скончался актер и кантри-певец Кристофферсон

Актер Крис Кристофферсон, который стал популярным благодаря участию в ремейке фильма «Звезда родилась» 1976 года, умер. Ему было 88 лет, сообщает Российская газета со ссылкой на Variety.

Артист скончался в кругу близких. За несколько недель до гибели он опубликовал объявление о продаже ранчо в Северной Калифорнии ценой 17,2 млн долларов.

Кристофферсон — известный кантри-певец из США. Он трижды был лауреатом Грэмми — в 1972, 1974 и 1975 году. Также включен в Зал Славы Кантри.

С 1973 года Кристофферсон играл в кино и сериалах. Многие знают его по роли Абрахама Уистлера в фильме «Блэйд» и Бронсона в «Расплате».

Ранее в возрасте 62 года умер известный актер из «Солдатов» Роман Мадянов. Он скончался из-за рака легких.