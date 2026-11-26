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Учащиеся детской музыкальной школы № 2 в Воскресенске 25 ноября выступили на праздничном концерте для мам и бабушек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт к наступающему Дню матери прошел в детской музыкальной школе № 2 — структурном подразделении Воскресенской детской школы искусств. Ученики всех отделений подготовили для мам и бабушек вокальные и инструментальные номера, выступили сольно и в ансамблях.

Ведущие Валерия Фадеева и Роман Бойчук прочитали стихи-поздравления. Праздничный вечер прошел в теплой семейной атмосфере.

В Подмосковье при поддержке главы региона уделяют внимание развитию творческих способностей школьников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечает важность создания качественной образовательной среды для раскрытия детских талантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.