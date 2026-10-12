В Воскресенске провели кулинарный конкурс «Хлеб — всему голова!»

Участники конкурса представили работы в трех номинациях. В номинациях «Царь-каравай» и «Пир на весь мир» соревновались две возрастные группы — от 3 до 17 лет и от 18 лет. Номинация «Лучшая зимняя заготовка» предназначалась для взрослых.

На открытии участников поздравила старший эксперт Ашитковского территориального отдела Светлана Зайцева. В программе выступил танцевальный коллектив «Серпантин» Дома культуры села Барановское. Жюри отметило мастерство, оригинальность замысла и художественное оформление работ, а также труд, фантазию и душевную теплоту участников.

В номинации «Царь-каравай» среди участников 3–17 лет первое место заняли братья Клименковы, второе — Кирилл Белоусов, третье — Алена Маслова. Среди взрослых победила Анастасия Сорокина, второе место заняла Алевтина Арапова, третье — Анна Калинкина.

В номинации «Пир на весь мир» в группе 3–17 лет победил Алексей Танцура, второе место заняла Софья Мочалова, третье — семья Ветровых. Среди взрослых первое место получила Екатерина Сотская, второе — Елена Избудущева, третье — Александра Клименкова.

В номинации «Лучшая зимняя заготовка» победила Раиса Генздова. Второе место заняла Людмила Лучина, третье — Вера Благочиннова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.