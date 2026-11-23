Фестиваль объединил гармонистов, баянистов и вокалистов из Москвы, Тверской области и различных округов Подмосковья. Участники исполнили классические народные композиции и современные аранжировки. Мероприятие завершилось торжественным награждением лучших исполнителей.

Конкурс направлен на сохранение и популяризацию народного песенного искусства, инструментального творчества и певческой культуры, а также на возрождение интереса к игре на баяне и гармони.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал значимость областных музыкальных фестивалей как инструмента развития региона.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.