В Воскресенске отпраздновали День защитника Отечества

Областное мероприятие «Разрешите поздравить!» прошло в парках усадьбы Кривякино и в парке Москворецкий, сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

Так, в парке усадьбы Кривякино для гостей парка любого возраста было организовано множество тематических площадок. Военно-патриотические объединения «Юнармия», Союз десантников Воскресенска, «Боевое братство», «Воин» и «Аквариум» представили свои площадки, на которых можно было ознакомиться с их деятельностью, поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи, а также примерить десантную экипировку.

На главной сцене в исполнении детей звучали известные песни: «Журавли», «От героев былых времен…», «Темная ночь». В рамках мероприятия воспитанники центра патриотического направления «Аквариум» представили показательное выступление по самообороне.

Перед входом в парк «Москворецкий» стрелковая школа «Калибр» развернула тир, предоставив возможность жителям продемонстрировать свою меткость. Военно-патриотический клуб «Шторм» подготовил свою экспозицию: разбор автомата, демонстрация оружия, примерка формы военного. Все это вызвало большой интерес как у детей, так и у взрослых. Для ребят помладше были подготовлены мастер-класс и квест-игра по территории парка.

Также в парках угощали горячим чаем, раздавали гречневую кашу, открытки и сувениры для мужчин.

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