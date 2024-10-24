сегодня в 13:23

В Воскресенске открылась выставка картин об участниках СВО

В ДК «Цементник» открылась передвижная выставка картин «Новые герои Подмосковья». Проект организован «Фондом культурных инициатив» и реализуется при поддержке правительства Московской области, союза журналистов Подмосковья, а также фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

«Новые герои Подмосковья» представили работы и известных художников, членов союза художников России, и молодых начинающих современных авторов. К выставке присоединились также воскресенские портретисты изостудии «Я — художник», возглавляемой Анастасией Беспаловой, художники творческого союза «АРТ-движение» под руководством Натальи Черниковой.

Картины посвящены участникам Специальной военной операции. В своих работах художники рассказали неподдельные истории мужества и смелости российских солдат.

В церемонии открытия в Воскресенске приняли участие ее организатор и президент Общественного фонда «Фонд культурных инициатив» Андрей Кошелев, начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина, председатель совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

Выставка уже побывала в Дмитрове, Наро-Фоминске, Лотошине, Шаховской, Зарайске, Луховицах, Лобне, Солнечногорске, Щелкове и в Московской областной думе в Красногорске. Теперь с ней познакомятся воскресенцы. Каждый желающий сможет увидеть эти уникальные работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.