В Волоколамске установили границы территории братской могилы советских воинов

Документ определяет границы территории и устанавливает правила использования земельных участков вокруг братской могилы советских воинов, расположенной на улице Соборной, рядом с домом 6 в Волоколамске.

Мера направлена на сохранение исторического облика памятника и предотвращение негативного воздействия на объект культурного наследия. Решение принято для обеспечения территориальной целостности и защиты места воинского захоронения.

Утвержденный режим использования территории способствует сохранению памяти о советских воинах, погибших в 1941–1942 годах в ходе боев за Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.