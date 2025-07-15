В Волоколамске прошел благотворительный концерт «Мы вместе»

Акцию в поддержку участников СВО провели в Центре культуры и творчества «Родники». На сцене выступили артисты Волоколамского округа, в фойе организовали пункт приема посылок для бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Медалями и грамотами за активное содействие фронту наградили предпринимателей и депутатов, а также тех, кто плетет маскировочные сети и регулярно принимает участие в сборе гуманитарной помощи.

За вклад в победу в специальной военной операции медаль вручили главе Волоколамского округа Наталье Козловой, директору ООО «Шульгино» Ирине Голенко и благочинному церквей Волоколамского округа протоиерею Герману Григорьеву.

«В нашей стране тыл всегда помогал фронту гуманитарной помощью, добрыми словами поддержки, вниманием к родным и близким бойцов. И мы не меняем этих традиций! Ведь только общими усилиями мы сможем добиться главной цели — приблизить нашу Победу», — отметила Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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