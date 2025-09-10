В Волоколамске открылась выставка по изобразительному искусству

43 мастера и художника из России и ближнего зарубежья представили свои работы на выставке World View в Волоколамске. Ознакомиться со 120 экспонатами можно в музейно-выставочном комплексе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей ждут настоящие шедевры в самых разных видах творчества: живопись, деревянное зодчество, украшения из натуральной кожи, интерьерные композиции, текстильные куклы и многое другое от призеров выставки прошлых лет, а также новых авторов, которые впервые приехали в Волоколамск.

Свои работы также представили учащиеся волоколамской Детской школы искусств, воспитанники студий изобразительного искусства «Радуга» и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» волоколамского центра культуры и творчества «Родники».

Посетить выставку можно до 30 сентября по адресу: Октябрьская площадь, дом 10.

График работы:

со вторника по пятницу - с 9:00 до 17:00, суббота - с 10:00 до 18:00,

воскресенье - с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.