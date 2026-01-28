В устойчивой ремиссии: Анне Ардовой удалось победить рак

Актриса Анна Ардова, известная по комедийному скетч-шоу «Одна за всех», находится в устойчивой ремиссии после того, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание, сообщает Mash .

56-летняя артистка находится в III клинической группе. К ней относят пациентов, перенесших радикальное лечение рака. Из-за опухоли Ардовой в 2017 году удалили правую почку.

С тех пор актриса находится под наблюдением медиков. В результате недавнего обследования у нее нашли доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание. При этом состояние заслуженной артистки РФ стабильное, рак не вернулся.

