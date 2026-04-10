В усадьбе Боблово в Клину открыли выставку о чтении Менделеева

Выставка «Круг чтения Д.И. Менделеева» начала работу 10 апреля в усадьбе Боблово музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в г.о. Клин. Экспозиция посвящена зарубежным писателям, которых ученый читал во время отдыха. Выставка продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Менделеев высоко ценил книги и считал их надежной опорой в работе. Чтение научной и художественной литературы было неотъемлемой частью его жизни. О литературных предпочтениях ученого известно из мемуаров родных и близких.

Особое место в его библиотеке занимали собрания сочинений Майн Рида, Фенимора Купера, Александра Дюма, Вальтера Скотта и Жюля Верна. По воспоминаниям современников, после обеда Менделеев любил читать вслух приключенческие романы, особенно о жизни индейцев, а также уголовные истории. Среди любимых авторов он называл Рокамболя и Жюля Верна.

Ученый также был тонким знатоком поэзии и знал наизусть множество стихов. Ему нравились произведения Байрона, Шекспира, Гете, Шиллера, Пушкина и Тютчева.

В экспозиции представлено 68 предметов из основного музейного фонда. Возрастное ограничение — 6+.

