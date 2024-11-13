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В Тучкове состоится праздничный концерт в честь Дня матери 22 ноября

В Тучковском центре культуры и искусств Рузского городского округа 22 ноября пройдет праздничный концерт, посвященный Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе мероприятия — поздравления, песни, танцы и музыка. Концерт предназначен для милых мам и бабушек. Концерт, посвященный Дню матери, станет незабываемым событием.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:30 по адресу: поселок Тучково, улица Совесткая, дом 17. Вход свободный (0+).

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