В центре Воскресенска открылась новая модельная библиотека

Открытие нового пространства состоялось сегодня, 27 ноября. Модельная библиотека создана на базе Центральной библиотеки имени Инны Гофф. В основу дизайн-проекта положены местные культурные коды — АО «Воскресенские минеральные удобрения», а также имена известных поэтов и прозаиков Воскресенска — Инны Гофф и Константина Ваншенкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерство культуры и туризма за поддержку. Также слова благодарности нашему основному партнеру «Уралхим». В этой библиотеке люди полностью погружены в работу, живут ею. Это команда профессионалов, преданных своему делу. Уверен, что в обновленном пространстве они смогут реализовать самые смелые проекты и привлечь еще больше читателей», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В библиотеке оборудован литературный зал, посвященный творчеству поэтов. Здесь будут проходить заседания литературного объединения «Радуга». Вторая ключевая тема оформления — химическая. В библиотеке работает интерактивная химическая лаборатория, оснащенная ноутбуками и VR-очками со специальным программным обеспечением. С их помощью можно будет отправиться в виртуальную лабораторию.

Обновление прошло в рамках программы Министерства культуры и туризма Московской области по созданию модельных библиотек в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.