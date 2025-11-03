В центре Рима частично развалилась древняя башня
Фото - © скриншот/РИА Новости
Часть средневековой башни Конти обвалилась в центре итальянского Рима рядом с Колизеем. На месте происшествия находятся полицейские и сотрудники противопожарной службы, рассказал корреспондент РИА Новости.
Движение по пешеходной зоне на площади, которая примыкает к проспекту Императорских форумов, закрыто.
По данным газеты Messaggero, из-под завалов достали четверых людей. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие — сотрудники строительной компании. Они занимались реконструкцией башни.
