В Центральном зубровом питомнике Подмосковья живут и размножаются до 25 зубров

Центральный зубровый питомник Московской области находится в округе Серпухов. Он был организован в 1948 году на территории Приокско-Террасного заповедника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первый бык Пуслав прибыл 21 ноября 1948 года из польского резервата Беловеж. Именно этот день считается днем рождения зубровника.

Затем также из Беловежа привезли двух зубриц Плессе и Пустулечка. В настоящее время в питомнике живут и размножаются 20–25 зубров. Молодняк выращивается до 1,5-2 лет и вывозится для создания новых пунктов вольного обитания.

Зубры содержатся здесь в условиях, близких к естественным, на территории 8 изолированных загонах, обнесенных сетчатой изгородью, площадью около 200 га.

Выращенные в Подмосковье телята расселены в 30 пунктов вольного обитания и 33 пункта разведения зубров в неволе. За время существования Центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника здесь родилось более 700 телят, около 70% из них было вывезено в различные места России и за рубеж. Из молодняка, выращенного в Приокско-Террасном заповеднике, были созданы питомники в Окском государственном биосферном заповеднике (1959), в охотхозяйстве «Науямистис» в Литве (1969), зубровый питомник на Алтае «Черга» (1982) и другие.

Сегодня Центральный зубровый питомник — это центр разведения зубров, где сохраняют и расширяют страховой генетический фонда зубра, выращивают племенной молодняк зубров и расселяют животных в другие пункты их разведения. В питомнике также проходят подготовку и стажировку специалисты для других пунктов разведения зубров.

В питомнике выполнен первый этап работ по сохранению зубра — устранена угроза исчезновения этого редкого вида.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.