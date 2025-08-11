В Центральном парке Реутова отметили День физкультурника

На открытых площадках были организованы мастер-классы и игровые активности для всех возрастов: жители и гости округа могли принять участие в тренировках и даже пообщаться с известными спортсменами.

Баскетбольный блок включал в себя разминку, упражнения на дриблинг и точность и командные задания после которых участники выходят на матчи 5×5. Особенно отличился один из участников, Дмитрий: первоначально пришёл на футбольную тренировку, однако присоединился и к баскетбольной части программы, активно выполнял все задания и демонстрировал упорство. В финале он поразил кольцо дальним броском с центра площадки и получил памятный приз.

Кроме того, у всех участников мероприятия была замечательная возможность пообщаться с абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу — Алексеем Папиным, чьи спортивный дух и достижения вдохновляют многих. Его присутствие на площадке послужило дополнительной мотивацией тем, кто только делает первые шаги в спорте.

Также в рамках праздника прошел сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Борисом Савченко — чемпионом Москвы по быстрым шахматам. На чемпионате мира по блицу 2010 года в личной встрече, играя чёрными, он одержал победу над Магнусом Карлсеном, что стало заметной страницей в его спортивной карьере.

Для поклонников игровых видов спорта были организованы и другие тренировки под руководством профессионалов: футбольный мастер‑класс провел действующий российский футболист Павел Яковлев, баскетбольное занятие — Кирилл Попов, игрок команды из Нижнего Новгорода, выступающей в Единой лиге ВТБ.

На территории парка работали также дополнительные активности на свежем воздухе — лазертаг, аквагрим и тематические зоны для семейного отдыха. Организаторы отметили высокий интерес жителей к массовому спорту.

День физкультурника в Центральном парке города прошел в атмосфере единства и укрепил статус Реутова как территории, где спорт доступен каждому и поддерживается на высоком уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.