В торговых центрах Московской области откроются «МастЕРские Деда Мороза»

В преддверии Нового года, 21 и 22 декабря «Единая Россия» открывает «МастЕРские Деда Мороза» в холлах крупных торгово-развлекательных центров, передает пресс-служба партии.

По инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в регионе 21–22 декабря будут работать «МастЕРские Деда Мороза» в 53 муниципалитетах. Там дети из многодетных, малообеспеченных семей, ПВРов, Курской и Белгородской областей, а также ребята, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции, создадут своими руками ёлочные украшения и новогодние сувениры.

Помогать ребятам в изготовлении новогодних поделок будут волонтёры и партактив местных отделений совместно с депутатами, «Молодой Гвардией Единой России» и сторонниками.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, в преддверии Нового года, актив партии традиционно организует для жителей региона праздничные мероприятия.

«На прошлой неделе мы организовали аналогичные мероприятия на базе общественных приемных. Мастер-классы получили позитивные отклики жителей. На этой неделе мероприятия пройдут в крупнейших торгово-развлекательных центрах региона. Соответствующие договоренности нами были достигнуты. Приглашаем к участию всех желающих», — сказал Перепелицын.

«МастЕРские Деда Мороза» — инициатива подмосковной «Единой России». Акция проводится с 2022 года. В этом году она стартовала 14 декабря на базе местных общественных приемных в 53 муниципалитетах Подмосковья. С 21 декабря «мастерские» начнут свою работу в холлах крупных торгово-развлекательных центров региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.