В театре «Камерная сцена» завершился 31-й театральный сезон

В лобненском театре «Камерная сцена» состоялось торжественное закрытие 31-го театрального сезона. Занавес опустился под аплодисменты полного зала после яркого показа музыкальной комедии «Ханума», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Спектакль, рассказывающий о забавном соперничестве двух свах, собрал разнообразную аудиторию, в том числе семьи участников специальной военной операции. По словам зрителей, постановка подарила им множество положительных эмоций, став достойным завершением творческого сезона.

«Ханума» — это классика музыкального театра, которая неизменно находит отклик у публики всех возрастов. Особенно приятно, что сегодня в зале были семьи наших защитников, для которых искусство становится частичкой радости в непростое время», — отметили в театре.

Новый театральный сезон в «Камерной сцене» откроется уже осенью. Зрителей ждут премьеры и традиционные любимые постановки.

Театр «Камерная сцена» работает по адресу: Букинское шоссе, 31. Он был основан в 1991 году.

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