сегодня в 13:06

В ступинском Дворце культуры прошла выставка-форум «Образование и карьера»

В Ступине во Дворце культуры 24 октября состоялась выставка-форум учебных заведений, образовательных технологий и вакансий «Образование и карьера», которую посетило более 1500 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главная цель мероприятия — показать подрастающему поколению возможности и перспективы образовательного и профессионального развития в Москве, Подмосковье и других регионах России.

В форуме приняло участие более 22 образовательных организаций, среди которых ведущие вузы и колледжи страны: Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский университет транспорта, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Военный университет имени князя Александра Невского, Ступинский техникум имени А. Т. Туманова, Московский финансово-юридический университет (МФЮА) и другие.

Представители учебных заведений рассказали школьникам и студентам о карьерных возможностях, преимуществах обучения и актуальных вакансиях.

«Ежегодно в рамках выставки для групп школьников проводится профориентационное тестирование. Это помогает ребятам лучше понять свои предпочтения, интересы и сделать осознанный выбор будущей профессии», — отметила Светлана Перминова, заведующая ступинским Центром профориентации и временного трудоустройства молодежи.

Благодаря выставке старшеклассники смогли получить актуальную информацию о поступлении, задать вопросы представителям вузов и колледжей, а также определиться с выбором направления обучения.