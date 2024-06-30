В Ступине в День молодежи гостям города показали древние виды оружия

Ступинцы отметили День молодежи программой «Из в прошлого в будущее»

Организаторы празднования Дня молодежи в подмосковном Ступине подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу «Из прошлого в будущее» в парке Островского, в рамках которой показали древние виды оружия и организовали визит в барахолку 1980-х годов.

Участники празднования также участвовали в познавательных, творческих и спортивных мастер-классах.

«День молодежи — важный праздник, ведь от молодого поколения зависит будущее нашей страны. В этом году в парке подготовлено много площадок, рассчитанных на любой возраст. Каждый может найти то, что его заинтересует, будь то выставка автомобилей, мастер-класс или живая музыка», — поделилась начальник отдела по работе с молодежью Оксана Шишкова.

На интерактивных площадках участники зарабатывали купоны, которые потом обменивали на товары в «Молодежном кафе». Желающие могли пообедать на фудкорте.

Главным подарком празднования стал концерт. На сцене выступили артисты вокальной студии Марии Глазуновой, «NoName», «Soul hunt» и «ARTEMYEV & VAICE». Bogema Show завершило торжество костюмированным фаер-шоу.

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