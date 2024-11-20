В Ступине стартовали новогодние художественные мастер-классы

В Ступине в художественной галерее «Ника» началась пора предновогодних мастер-классов. Мастер-классы включают изучение истории Нового года и традиций изготовления новогодних игрушек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники смогут раскрасить костюмы Деда Мороза, Снегурочки, снеговика или рождественского ангела, а также создать елочные украшения самостоятельно.

Профессиональные художники окажут поддержку в реализации творческих идей и поделятся профессиональными секретами. Предварительная запись обязательна для организованных групп.

Новый Год — особый праздник, привносящий атмосферу волшебства, согревающий душевным теплом и дарящий веру в чудеса. Роспись шаров к Новому году — это наше национальное достояние, которое ценится во всем мире. Такие праздничные атрибуты совершенно не похожи на конвейерную продукцию. Каждая игрушка получается уникальной, неповторимой, ведь в нее во время росписи вкладывают часть своей души.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.