В Ступине пройдет фестиваль фламенко 28 и 29 марта

Фестиваль фламенко состоится 28 и 29 марта во Дворце культуры в Ступине. В программе — гала-концерт «10 струн», выступления профессиональных и любительских коллективов, мастер-классы и ярмарка, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четырнадцатый фестиваль фламенко пройдет в Ступине в ближайшие выходные. 28 и 29 марта сцена Дворца культуры объединит артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Твери и Рязани. Зрителей ждут кастаньеты, веера, живой вокал и инструментальные номера.

Кульминацией станет гала-концерт «10 струн». На сцене прозвучит дуэт гитары фламенко и виолончели. В субботу, 28 марта, выступления под живую музыку пройдут с 13:00 до 17:00, а в 18:00 начнется гала-концерт. В воскресенье, 29 марта, с 12:00 до 18:00 свои номера представят любительские коллективы и солисты.

«Это не просто танцы, это море эмоций, испанская страсть, огонь в глазах, ритм сердца, совпадающий со стуком каблуков. Это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — пояснили организаторы.

Вход на конкурсные выступления в оба дня свободный. Также в программе запланированы мастер-классы и фестивальная ярмарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.