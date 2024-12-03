В столице открыли памятник Валерию Чкалову

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о том, что в Москве в честь Валерия Чкалова был открыт памятник, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, сообщает ИА «Время Н» .

Монумент установлен на Ходынском поле, в месте, где летчик трагически ушел из жизни. Идея его установки обсуждалась с 1938 года.

«Величина! Это и про памятник, и про самого человека-легенду Валерия Чкалова! Спасибо всем, кто участвовал в процессе согласования инициативы, создания самого памятника, установки и открытия! Именно так мы и должны завершать цикл мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Валерия Павловича. И в том числе так мы должны сохранять историю о нем!» — отметил Никитин.

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр транспорта Роман Старовойт, полномочный представитель в ПФО Игорь Комаров, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, а также главы субъектов РФ, депутаты, руководители крупных компаний и родственники героя.

Чкалова знает весь мир, но обстоятельства его смерти остаются загадкой. За свои 34 года жизни он достиг невероятного — сотни испытательных полетов и легендарный перелет из Москвы в Ванкувер. Его слова: «Если быть, то быть первым!» — вдохновляют поколения», — написал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.