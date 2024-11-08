В США снимут новую сагу о «Звездных войнах»

Кинокомпания Lucasfilm снимет новую трилогию по «Звёздным войнам», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.

Подробности нового космического эпоса не приводятся. Это может быть продолжение саги о Скайуокерах или новое повествование о джедаях, указано в публикации.

Над лентой будет работать сценарист кинокомиксов про «Людей Икс» Саймон Кинберг. Он уже выступал в качестве автора анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы».

Космическая опера режиссера Джорджа Лукаса уже включает в себя 12 фильмов. Они были сняты в период с 1977 года по наши дни.