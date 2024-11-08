В США снимут новую сагу о «Звездных войнах»
Lucasfilm создаст новую трилогию по «Звездным войнам»
Кинокомпания Lucasfilm снимет новую трилогию по «Звёздным войнам», сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.
Подробности нового космического эпоса не приводятся. Это может быть продолжение саги о Скайуокерах или новое повествование о джедаях, указано в публикации.
Над лентой будет работать сценарист кинокомиксов про «Людей Икс» Саймон Кинберг. Он уже выступал в качестве автора анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы».
Космическая опера режиссера Джорджа Лукаса уже включает в себя 12 фильмов. Они были сняты в период с 1977 года по наши дни.