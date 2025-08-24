В США скончался бывший ведущий «Вестей» Юрий Ростов

сегодня в 19:02

Тележурналист Михаил Дегтярь рассказал РБК , что в Соединенных Штатах скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов. Он начал вести восьмичасовой выпуск этой передачи со Светланой Сорокиной в 1991 году.

Весной в 1993 году Ростов устроился работать корреспондентом «Вестей» в Соединенных Штатах. Через три года журналист перестал работать собкором на российском ТВ.

В январе 1996 года Ростов стал брокером в США. В таком амплуа он пробыл полгода.

Затем начал работать заведующим отдела новостей в телерадиовещательной корпорации WMNB из Нью-Джерси. Она выпускала контент для русскоязычных.

