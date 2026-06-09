В Солнечногорске проведут мероприятия ко Дню России

Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут с 9 по 12 июня в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске. Для жителей подготовили спортивные эстафеты, концерты, мастер-классы и кинопоказ под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение четырех дней посетителей ждут спортивные эстафеты, интерактивные знакомства с профессиями, йога на рассвете у воды, концерты и викторины о России. Вечером запланирован показ фильма под открытым небом. Вход на все мероприятия свободный.

Также в программе — мастер-класс «Оригами» и конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню России. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

«Каждый день — это маленькое признание в любви к своей культуре, своему городу и своей стране. Приходите всей семьей, чтобы вдохнуть лето полной грудью, зарядиться радостью и сделать эти дни по-настоящему солнечными», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание можно узнать на афишах в парке, в официальном телеграм-канале парка и на региональном портале парков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.