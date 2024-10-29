В Шаховском скейт-парке пройдут эстафеты для всей семьи

«Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу веселья, командного духа и здорового соперничества, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Наше мероприятие — это не просто состязания, а настоящий праздник для всей семьи!», — говорится в сообщении.

Программа стартует 28 октября в 16:00 на живописной территории Городского парка. Здесь вас ждут спортивные игры, разработанные с учетом интересов как детей, так и взрослых. Предлагается широкий выбор активностей: от классических эстафет, требующих скорости и ловкости, до более сложных командных состязаний, где на первый план выходят стратегическое мышление и слаженная работа в команде.

Сразу после спортивных состязаний, в 16:20, начнется увлекательная игровая программа для всех возрастов. Здесь каждый найдёт себе занятие по душе: от забавных конкурсов на смекалку и логику до творческих мастер-классов.

На следующий день, 29 октября, в 16:00, продолжаем веселье с интересными спортивными играми. Для участников подготовлены увлекательные мини-игры, квесты и викторины, которые подарят вам массу радостных моментов и незабываемых впечатлений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.