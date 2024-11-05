В Шаховской открылась выставка живописи

В здании администрации в поселке Шаховская организована дебютная выставка живописи Ирины Василенко «Горы зовут тех, чья душа им по росту». Выставка продлится до 12 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ирина Василенко родилась и выросла в поселке Шаховская. Ей всегда нравилось творчество, но увлекаться живописью она начала в 2012 году, когда написала несколько работ сухой пастелью. С этими работами Ирина приняла участие на Шаховском вернисаже в День города. В 2023 году прошла мастер-класс художника Костюченко Олега Николаевича, который помог раскрыть любимую тему в масле.

В этом году шаховчанка провела мастер-классы для взрослых и детей по живописи. Кроме живописи, Ирина интересуется природой и экопросвещением. Она активно участвует в экологических проектах и считает, что искусство может служить средством для привлечения внимания к важным проблемам окружающей среды.

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