В Серпухове состоится авторский праздник «День осенних пирогов»

13 сентября в Серпуховском историко-художественном музее состоится авторский праздник «День осенних пирогов». Это не просто праздник, а настоящий гастрономический мини-фестиваль, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Главная идея праздника — показать связь искусства и гастрономии. Уже не первый год посетители музея открывают для себя коллекцию произведений искусства через уникальные десерты.

В программе тематическая экскурсия, квиз на проверку эрудиции, где за правильные ответы будут вручаться «грады» — специальная музейная «валюта», на которую можно будет приобрести вкусные лоты на кульминации праздника — музейном аукционе. Всех гостей ждет дегустация пирогов и чая.

Мероприятие проводится по сеансам. Начало в 12:00, 14:30, 17:00. 12+.

Подробная информация и билеты — на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.