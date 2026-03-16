В Серпухове принимают заявки на конкурс Палитра старых мастеров

В Подмосковье открыт прием заявок на Международный конкурс-мастерскую «Палитра старых мастеров» – 2026, который пройдет 28–30 мая в Серпухове. К участию приглашают инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников из России и других стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс направлен на поддержку и творческое развитие одаренных детей и молодежи, а также на популяризацию изобразительного, литературного и музыкального искусства эпохи Барокко и Классицизма. Отбор проводится в очной и заочной формах.

Участники могут подать заявки в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Вокальное исполнительство» (академический вокал, народная песня), «Художественное слово и театральное искусство», а также «Изобразительное искусство», включая художественные и прикладные работы.

Заявки на очное участие принимают до 11 мая, на заочное — до 8 мая. Работы в номинации «Изобразительное искусство» принимают до 15 мая. Конкурс пройдет 28–30 мая в Серпуховском историко-художественном музее. Подробности опубликованы на сайте музея. Возрастное ограничение — 6+.

Организаторами выступают Серпуховский историко-художественный музей и культурный центр «Золотая птица» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.