В Серпухове открылся фестиваль фотографического и изобразительного искусства

Церемония открытия прошла в торжественной обстановке. С приветственными словами к собравшимся обратились директор музейно-выставочного центра Валентина Мантуло, заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, организаторы и идеологи фестиваля директор ДХШ им. А. А. Бузовкина Елена Котова и директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева, председатель центра фотоискусства имени Николая Андреева и Василия Улитина при серпуховском отделении союза журналистов Юрий Сурков.

Выступления спикеров удачно совмещались с небольшими творческими номерами. Гостям фестиваля представила свои новые стихи юная, но подающая большие надежды поэтесса Ольга Грачева. Песню «Подмосковные вечера» исполнила ученица вокального класса Тамары Бриллиантовой, детской музыкальной школы № 1, лауреат всероссийских и международных конкурсов Варвара Нехаева.

Всего на фестивале представлено около семидесяти фотографий и произведений живописи от авторов из Серпухова, Пущино, Протвино и Санкт-Петербурга. Посетившие открытие отмечают очень концептуальную развеску, выполненную профессионалами своего дела — сотрудниками музейно-выставочного центра. Кроме того, в день открытия была подготовлена фото-изо сушка «Серпухов живописный». На ней участники фестиваля представили небольшие рисунки и наброски, а также мелкоформатные монотонные фотографии, в том числе выполненные в техниках альтернативной фотопечати. Данная инсталляция простоит в экспозиции фестиваля вплоть до его завершения.

После торжественной части стартовало первое мероприятие «Объективной перспективы» — лекция Сергея Зорина, посвященная репортажной фотографии. Фотограф не только поделился секретами мастерства, но также рассказал о себе и своей творческой жизни, пообщавшись со слушателями в формате живого диалога.

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