В Серпухове открылась выставка резных панно

В музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов началась выставка резных панно, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости смогут ознакомиться с работами серпуховского мастера резьбы по дереву Сергея Силаева. В экспозиции представлен цикл работ «Двенадцать праздников» и «Страсти Христовы», а также отдельные панно, позволяющие оценить резьбу по дереву, как тонкое и уникальное искусство.

Проект завершится 21 августа 2024 года. Подробности на сайте центра.

Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями и позволяет увидеть посетителям до пяти разных выставок одновременно. При этом центр располагает обширной экспозиционной площадью и участвует в организации крупномасштабных проектов, ярмарок и фестивалей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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