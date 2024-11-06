В Серпухове открылась выставка проекта «Город в объективе: районы, кварталы»

В галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея открылась выставка проекта «Город в объективе: районы, кварталы» в рамках фестиваля «Объектив России». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками конкурса стали местные начинающие и профессиональные фотографы. Им предстояло показать знакомые всем места Серпухова под другим углом. Многие кадры были сделаны во время сентябрьской фотопрогулки. Среди деятелей экспозиции есть и члены серпуховского отделения Союза журналистов Подмосковья и сотрудники МАУ «Серпуховское информационное агентство»: Ирина Ланских, Юрий Сурков, Карина Становова и Дмитрий Шапошников.

На торжественном награждении во время акции «Ночь искусств» фотографы получили дипломы. Отличившиеся авторы стали обладателями приза зрительских симпатий — их выбрали путем голосования, в котором приняли участие сотни жителей.

Посмотреть фотоэкспозицию в рамках цикла выставок «Серпухов в фотографиях» можно в галерее «Каретный сарай» до 17 ноября.

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