В Серпухове музей проведет занятия для детей к 8 Марта

Интерактивные занятия для детей пройдут 7 и 8 марта в Серпуховском историко-художественном музее. Юных посетителей ждут игровая программа и мастер-класс, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

7 марта в музее состоится игровая программа «Владыка океана». Участники совершат творческое погружение в мир океана и искусства, узнают факты о самом крупном обитателе планеты, его образе жизни и роли в природе, а также познакомятся с работой художников-анималистов. Ребятам объяснят, как мастера изучают животных и передают их характер и движение, покажут специальные приемы изображения и создания эффекта глубины. Под руководством преподавателя каждый ребенок создаст собственную картину.

8 марта пройдет мастер-класс «Волшебный букет». Дети научатся смешивать краски и получать новые оттенки, освоят работу с белилами для создания объема и света, поэкспериментируют с цветом. В результате участники распишут гипсовое панно с цветочным букетом и подготовят подарок к 8 Марта для мамы, бабушки или учителя.

Начало занятий в 12:00. Возрастное ограничение — 6+. Для участия требуется предварительная запись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.